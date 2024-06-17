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В Саудовской Аравии 14 человек погибли во время хаджа
// Agence France-Presse

CentralAsia (CA) -  Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли 14 паломников из Иордании. Еще 17 паломников пропали без вести. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

Минимум шесть паломников погибли из-за экстремальной жары: к вечеру 17 июня температура в Мекке достигнет плюс 47°C. Минздрав Саудовской Аравии предупреждал о резком повышении температуры и просил паломников не находиться на открытом воздухе с 11:00 до 15:00 часов.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку. В прошлом году в Мекку для совершения хаджа прибыли 1,8 млн паломников. Хадж начинается 14-го и заканчивается 19 июня.

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