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Премьер Израиля Нетаньяху распустил военное правительство

CentralAsia (CA) -  Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распустил чрезвычайный военный кабинет министров. Он принял это решение после ухода одного из лидеров израильской оппозиции Бени Ганца из правительства, сообщает Ynet.

По данным портала, Нетаньяху объявил о своем решении вчера, 16 июня, на заседании кабинета министров, посвященном вопросам безопасности. Утверждается, что еще до отставки Ганца ожидалось, что военный кабмин будет расформирован, а вместо него премьер продолжит проводить встречи с министрами в узком составе.

Бени Ганц, в прошлом министр обороны Израиля и заместитель премьер-министра, после атаки палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года, сразу вошел в военный кабинет премьера Биньямина Нетаньяху. Однако на прошлой неделе он объявил о своем выходе из кабинета и призвал организовать в стране досрочные выборы. В последнее время он публично критиковал Биньямина Нетаньяху, обвиняя того в неспособности предложить стратегию послевоенного устройства в секторе Газа.

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