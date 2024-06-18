Рейсы Улан-Батор—Прага: ₮1,3 млн (примерно $380) в одну сторону

CentralAsia (MNG) - Частная компания гражданской авиации Монголии Eznis Airways с 10 июля 2024 года будет выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Батор—Прага с частотой два раза в неделю. Стоимость билета в одну сторону установлена ​​на уровне ₮1,3 млн (примерно $380), бронирование официально открыто.

Монголия и Чехия активно работали вместе над налаживанием прямого авиасообщения между двумя странами, и обсуждения на эту тему состоялись во время официального визита министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Чехию в мае 2023 года и на заседании Межправительственной комиссии в Улан-Баторе в октябре 2023 года.

Прямые рейсы по маршруту Улан-Батор—Прага—Улан-Батор позволят более 40 тыс. работающим и обучающимся в Европе гражданам Монголии, а в их числе 13 тыс. проживает в Чехии, сэкономить. время и деньги для возвращения домой.

источник: middleasiannews.com

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