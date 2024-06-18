Искатели приключений едут на Suzuki из сельской местности Керри в Монголию через Врата Ада

CentralAsia (MNG) - Музыкант Бреандан О Беглаойч и смельчак Пэдди Бэрри отправились в приключение по Европе, которое было объявлено одним из самых сложных путешествий на планете.

Они стремятся завершить свою собственную неофициальную версию Mongol rally, которое описывается как «10 000 миль хаоса» через горы, пустыни, дороги и грунтовые дороги.

Без поддержки своего автомобиля Suzuki по имени Джимми они проложат путь в столицу Монголии Улан-Батор через Францию, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Россию.

О Беглаойч и Барри имеют общий интерес к музыке и безумию, и они познакомились благодаря приключениям на море. Барри, инженер-строитель из Дублина, который переправил свою Galway hooker «Сент-Патрик» через Атлантику, совершил плавание за Полярный круг и совершил множество морских путешествий и альпинистских походов, простирающихся от Антарктиды до Архангельска на Белом море в России.

О Беаглаойч, известный аккордеонист и певец Керри, недавно совершил эпическое музыкальное путешествие по Ирландии в автофургоне Beauty вместе со своим сыном Кормаком для сериала TG4 Slí na mBeaglaoich.

Впервые он познакомился с Барри во время трехлетнего путешествия на судне Kerry Naomhóg из Ирландии в северную Испанию , Camino na Sáile которое началось в 2014 году. Барри оказывал поддержку гребцам со своей яхты Ar Seachrán и Camino na Sáile был завершен в конце июня 2016 года.

О Беглаоичу позвонил Барри в мае прошлого года и пригласил его принять участие в Mongol rally. Он сказал, что Барри взял на себя большую часть планирования и подготовки, включая множество заявлений на получение визы, поскольку «ему нравится такая работа».

Официальное Mongol rally имеет ряд условий: участники (которые в основном проводят его в благотворительных целях) должны передвигаться на автомобиле объемом 1,3 литра или меньше или мотоцикле объемом 125 куб.см или меньше.

Участникам предлагается «заблудиться на Памирском тракте, разбить машину на горных тропах Кыргызстана, выброситься на берег по дороге к Вратам Ада в Туркменистане».

Организаторы пишут на своем сайте: «С мусорной машиной у вас больше шансов сломаться и, следовательно, больше шансов на приключения».

Барри и О Беглаойч переняли этот дух, одолжив Suzuki 2003 года выпуска, принадлежавший зятю Барри Лоркану Брофи. С надписью «Jimmy, mo míle stor» на капоте пара покинула дом из Baile na bPoc, О Беглаойч Керри, на прошлой неделе.

По пути они встретятся с несколькими другими машинами, в том числе с крошечной машиной, которой управляют отец и сын Майк и Марк Александер. Они намерены отправить свои автомобили домой из Улан-Батора.

О Беглаойч вспоминает, что однажды он прочитал свои звезды, посоветовав ему «следовать своему сердцу, момент безумия лучше, чем жизнь, основанная на логике».

источник: middleasiannews.com

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