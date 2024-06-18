В январе-мае этого года объем товарооборота через КПП Замын-Ууд достиг 8,483 млн тонн

CentralAsia (MNG) - По итогам первых пяти месяцев этого года объем товарооборота через КПП Замын-Ууд Монголии, который является крупнейшим сухопутным погранпереходом на границе Монголии с Китаем, вырос на 6,3% в годовом исчислении до 8,483 млн тонн.

В частности, объем железнодорожных перевозок составил 7,056 млн тонн, а автодорожных — 1,427 млн тонн.

В мае объем товарооборота через этот КПП превысил отметку в 1,8 млн тонн, что стало новым рекордным показателем.

Как сообщается, через автодорожный КПП Замын-Ууд транспортируются более 20 тыс. видов грузов, включая полезные ископаемые, продукты животного происхождения, фрукты и овощи, строительные материалы, транспортные средства, предметы первой необходимости и др.

С начала этого года таможенная служба продолжила оптимизировать режим оформления грузов для обеспечения их бесперебойных перевозок.

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