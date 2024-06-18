Демпартия в Монголии требует отставки премьер-министра из-за смерти своего члена

CentralAsia (MNG) - Вице-спикер Великого Государственного Хурала (ВГХ) г-жа Одонтуяа Салдан также призвала отозвать от участия в парламентских выборах девять кандидатов Монгольской народной партии (МНП) в округе, где умер от побоев глава местных демократов.

г-жа Одонтуяа

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай должен уйти в отставку как лидер правящей МНП, а девять ее кандидатов в округе, где умер от побоев глава местных демократов, надо отозвать от участия в парламентских выборах.

Об этом сообщила вице-спикер ВГХ (парламента) страны, замглавы Демпартии (ДМ) Одонтуяа Салдан на брифинге в офисе ДМ.

«МНП вчера объявила, что сняла с выборов одного кандидата, чей агитатор подозревается в убийстве нашего однопартийца. Но мы требуем убрать из избирательной кампании всю группу из девяти кандидатов от МНП на этом округе, а также отставки премьер-министра, лидера партии власти», — сказала вице-спикер.

С.Одонтуяа: Ерөнхий сайд, МАН-ын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ огцрохыг АН-ын гишүүд шаардаж байна‼️



МАН-ын 9 нэр дэвшигч багаараа нэрээ тат #гэнэ pic.twitter.com/8Y9ysuyddp — Urantogtokh (@Urantogtokh) June 17, 2024

В то же время генеральная избирательная комиссия страны ранее сообщила, что это внутреннее политическое решение партии не соответствует закону о выборах. Поэтому министр обороны останется зарегистрированным кандидатом, чье имя уже внесено в избирательные бюллетени.

Если он по итогам голосования 28 июня все же наберет большинство голосов, выдвинувшая его МНП имеет юридическое право отказать министру в получении депутатского мандата или передать его другому кандидату.

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