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В общей сложности 13095 граждан Монголии за рубежом зарегистрировались для участия в досрочном голосовании

CentralAsia (MNG) -  В общей сложности 13095 монголов за рубежом зарегистрировались для участия в досрочном голосовании на парламентских выборах 2024 года. Об этом в понедельник сообщил Центральный избирательный комитет /ЦИК/ Монголии.

«15 июня завершилась регистрация монгольских граждан, находящихся за границей. Регистрация прошла успешно в 47 отраслевых комиссиях, созданных при диппредставительствах Монголии», — говорится в официальном сообщении.

По сообщению ЦИК Монголии, досрочное голосование на парламентских выборах для монгольских граждан, проживающих за рубежом, пройдет с 20 по 23 июня 2024 года. При этом парламентские выборы в Монголии состоятся 28 июня.

В этом году выборы проходят по новому закону, который ввел смешанную избирательную систему и увеличил численность парламента с 76 до 126 депутатов. Из них 78 человек будут избирать по одномандатным округам, 48 по партийным спискам.

Выборы признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей. Граждане Монголии имеют право голосовать с 18-летнего возраста и баллотироваться с 25-летнего возраста.

Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года

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