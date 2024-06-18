Посол Королевства Бутан в Монголии вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 июня 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бутан в Монголии по совместительству Вецоп Намгьел вручил верительную грамоту Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Президент Хурэлсух поздравил посла Бутана, также известного как Страна Громового Дракона, Вецопа Намгьяла с вручением верительной грамоты. Президент пожелал послу успехов на новом посту, отметив благоприятное время, поскольку оно совпадает с годом дракона.

Глава государства Монголия подчеркнул, что, хотя Монголия и Бутан географически удалены друг от друга, обе страны имеют потенциал для расширения и развития отношений и сотрудничества во всех секторах, основанных на общих ценностях, таких как богатое наследие и культура.

Новоназначенный посол Бутана в Монголии Ветсоп Намгьел выразил удовлетворение тем, что ему выпала честь стать первым послом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 12 лет назад. Посол также выразил готовность активно работать над углублением отношений и сотрудничества в различных областях, таких как политика, сельское хозяйство, образование, культура и здравоохранение.

Монголия и Королевство Бутан установили дипломатические отношения 12 января 2012 года.

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