«Монгольский экономический форум» пройдёт 8-9 июля 2024 года

CentralAsia (MNG) - «Монгольский экономический форум» пройдет в Государственном дворце Монголии 8-9 июля 2024 года под лозунгом Go Mongolia.

В этом году форум будет посвящен зеленой энергетике, либерализации энергетики, городскому развитию, архитектуре, интенсивному сельскому хозяйству, туризму, зонированию и налогообложению, инвестиционной политике, финансам, рынкам капитала, электронной экономике, горнодобывающей промышленности и науке - технологиям и искусственному интеллекту. Одновременно с этим пройдут разведывательные заседания.

В этом году Форум состоит из следующих отдельных сессий:

Региональное развитие

Зеленая энергетика и либерализация энергетики

Городское развитие и архитектура

Интенсивное сельское хозяйство

Туризм

Инвестиционная политика, зонирование и налогообложение

Финансы, рынок ценных бумаг и цифровая экономика

Горнодобывающая и тяжелая промышленность

Наука и технологии, Искусственный интеллект

«Монгольский экономический форум», проводимый ежегодно с 2010 года, стал традиционной площадкой для дискуссий между государственным и частным секторами, а также иностранными и отечественными представителями бизнеса и экономики. Около 2000 гостей и официальных лиц посетят 14-й «Монгольский экономический форум».

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