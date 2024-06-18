«Монгольский экономический форум» пройдёт 8-9 июля 2024 года

CentralAsia (MNG) - «Монгольский экономический форум» пройдет в Государственном дворце Монголии 8-9 июля 2024 года под лозунгом Go Mongolia.
В этом году форум будет посвящен зеленой энергетике, либерализации энергетики, городскому развитию, архитектуре, интенсивному сельскому хозяйству, туризму, зонированию и налогообложению, инвестиционной политике, финансам, рынкам капитала, электронной экономике, горнодобывающей промышленности и науке - технологиям и искусственному интеллекту. Одновременно с этим пройдут разведывательные заседания.
В этом году Форум состоит из следующих отдельных сессий:
- Региональное развитие
- Зеленая энергетика и либерализация энергетики
- Городское развитие и архитектура
- Интенсивное сельское хозяйство
- Туризм
- Инвестиционная политика, зонирование и налогообложение
- Финансы, рынок ценных бумаг и цифровая экономика
- Горнодобывающая и тяжелая промышленность
- Наука и технологии, Искусственный интеллект
«Монгольский экономический форум», проводимый ежегодно с 2010 года, стал традиционной площадкой для дискуссий между государственным и частным секторами, а также иностранными и отечественными представителями бизнеса и экономики. Около 2000 гостей и официальных лиц посетят 14-й «Монгольский экономический форум».