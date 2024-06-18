За первые 5 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Монголии вырос на 10,3%

CentralAsia (MNG) - За первые пять месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Монголии составил $10,8 млрд, увеличившись на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные Национального статистического комитета.

За указанный период экспорт из Монголии вырос на 1,2%, составив $6,4 млрд. Импорт увеличился на 26,9%, достигнув $4,4 млрд, говорится в официальном сообщении.

Более 94,7% от общего объема экспорта заняла продукция горнодобывающей промышленности.

По сообщению Национального статистического комитета, за этот период Монголия поддерживала торговые связи с 145 странами.

источник: middleasiannews.com

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