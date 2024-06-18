Владимир Путин посетит Северную Корею 18–19 июня

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CentralAsia (CA) - Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18–19 июня. После этого, 19–20 июня, глава государства посетит Вьетнам.

«По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику»,— говорится в сообщении Кремля.

В Ханое президент встретится с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, это второй за всю историю визит российского лидера в Пхеньян. Предыдущий состоялся в 2000 году, тогда Владимир Путин встретился с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.