экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Владимир Путин посетит Северную Корею 18–19 июня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18–19 июня. После этого, 19–20 июня, глава государства посетит Вьетнам.

«По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику»,— говорится в сообщении Кремля.

В Ханое президент встретится с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, это второй за всю историю визит российского лидера в Пхеньян. Предыдущий состоялся в 2000 году, тогда Владимир Путин встретился с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com