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Армия РФ наступает на всем восточном фронте, - главком ВСУ
Александр Сырский
Александр Сырский

CentralAsia (CA) -  Армия РФ наступает на всем восточном участке фронта от Купянска до Времьевского выступа, сосредоточив основные усилия на Покровском направлении. Также бои идут в районе Работино на юге Запорожской области и в Крынках на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщает главком ВСУ Александр Сырский.

Сырский считает, что войска РФ хотят продвинуться как можно больше до передачи Украине первых истребителей F-16 и другого оружия.

«Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться», - написал Сырский.

Поэтому командование российских войск «прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям».

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