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Путин назначил замминистра обороны свою предполагаемую племянницу и сына экс-премьера
Анна Цивилева
Анна Цивилева

CentralAsia (CA) -  Согласно опубликованному указу президента России Владимира Путина новым первым замминистра обороны стал Леонид Горнин, до этого занимавший должность замминистра финансов.

Также замминистра обороны назначены Анна Цивилева и Павел Фрадков.

Анна Цивилева — жена главы Минэнерго Сергея Цивилева, до недавнего времени занимавшего должность главы Кузбасса. Кроме того, Цивилева — председатель фонда поддержки участников военных действий в Украине и, как сообщают СМИ, двоюродная племянница Владимира Путина.

Павел Фрадков — сын бывшего главы правительства и директора СВР Михаила Фрадкова. Павел Фрадков занимал должность первого замглавы управделами президента.

Олег Савельев был назначен замминистра обороны — главой аппарата ведомства.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замминистры Николай Панков и Татьяна Шевцова отправлены в отставку.

В середине мая Путин назначил экономиста Белоусова министром обороны России вместо Сергея Шойгу. При этом Шойгу стал секретарем Совбеза России.

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