Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии

Хантер Байден

CentralAsia (CA) - Адвокаты сына президента США Джо Байдена Хантера подавали ходатайство о проведении нового судебного разбирательства по делу о нарушении правил оборота оружия. Однако документ был удален из базы данных суда спустя несколько мгновений после его публикации, сообщает Reuters.

«Предложение о проведении нового судебного разбирательства (ранее DI 233) было удалено по просьбе адвоката»,— говорится в записке, размещенной на веб-сайте федерального суда штата Делавэр.

Хантера Байдена 11 июня признали виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Согласно решению присяжных, он соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера Colt Cobra 38SPL. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена.

Джо Байден заявлял, что не планирует использовать президентские полномочия и давать сыну помилование. После решения суда он заявил, что принимает решение присяжных и уважает сам судебный процесс.