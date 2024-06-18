Второй мирный саммит по Украине может пройти в Саудовской Аравии, - МИД Швейцарии

CentralAsia (CA) - Глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер сообщил, что новый мирный саммит по Украине пройдет не в Европе. По его словам, наиболее вероятным местом проведения саммита является Саудовская Аравия. Он также подчеркнул необходимость привлечь к мероприятию Россию

«Конечно, у Швейцарии есть отношения с Россией. Мы создали основу для того, чтобы начать этот процесс уже сейчас. Совершенно очевидно, что Россию необходимо каким-то образом интегрировать»,— сказал Габриэль Люхингер в интервью на радио SRF.

Люхингер добавил, что отсутствие на прошлом саммите Китая можно считать провалом. Дипломат лично находился на связи с КНР и старался обеспечить ее присутствие. «Без Китая решения нет. Лично я тоже очень разочарован тем, что на Бюргенштоке ее не удалось достать. Это провал»,— заключил он.

16 июня руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИДа Николя Бидо допустил, что новый саммит по Украине пройдет до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

Первый мирный саммит по Украине прошел с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По итогам встречи было опубликовано коммюнике, подписанное 80 странами и 4 организациями. Российская сторона заявляла, что не будет посещать мероприятие, если получит приглашение. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, Украина выступала против. Однако в коммюнике проговаривается необходимость участия всех сторон конфликта в будущих мероприятиях.