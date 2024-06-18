Десятки военных из КНДР пересекли границу с Южной Кореей

CentralAsia (CA) - Военнослужащие из Северной Кореи вновь нарушили границу с Южной Кореей, сообщает «Рёнхап», со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Произошедшее стало вторым нарушением границы северокорейской стороной за две недели после похожего случая 9 июня. Представитель JCS уточнил, что, вероятнее всего, инцидент был случайностью.

Как передает агентство, около 8:30 по местному времени 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами перешли военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне центральной части границы. Заметив это, южнокорейские военнослужащие объявили через громкоговоритель о нарушении и сделали несколько предупредительных выстрелов. После этого северокорейские солдаты вернулись на свою сторону границы. Как отметили в JCS, после выстрелов не наблюдалось никакой подозрительной активности.

Похожий инцидент произошел 9 июня. Тогда группа северокорейских солдат перешла границу Южной Кореи и вернулась после предупредительных выстрелов. Агентство «Рёнхап» предполагало, что этот случай может быть связан со строительством стены на границе.

За последние полтора месяца КНДР несколько раз запускала на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом. 9 июня южнокорейский Совет безопасности созвал экстренное заседание для обсуждения ответных действий. Власти страны решили возобновить вещание через громкоговорители на границе.