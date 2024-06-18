экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мигранты из Узбекистана изнасиловали девушку в России

CentralAsia (UZ) -  В Приморском крае РФ четыре гражданина Узбекистана изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе, сообщает Следственный комитет России по региону.

Происшествие произошло у кафе в районе бухты Лазурная, где неизвестные, угрожая ножом, совершили нападение на девушку.

В аэропорту Владивостока были задержаны четыре гражданина Узбекистана, пытавшиеся покинуть территорию РФ. Еще одного мужчину задержали в самом Владивостоке.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. На два месяца суд заключил их под стражу. В сообщении указывается, что у всех задержанных истек срок законного пребывания на территории Российской Федерации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com