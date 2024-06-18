Мигранты из Узбекистана изнасиловали девушку в России

CentralAsia (UZ) - В Приморском крае РФ четыре гражданина Узбекистана изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе, сообщает Следственный комитет России по региону.

Происшествие произошло у кафе в районе бухты Лазурная, где неизвестные, угрожая ножом, совершили нападение на девушку.

В аэропорту Владивостока были задержаны четыре гражданина Узбекистана, пытавшиеся покинуть территорию РФ. Еще одного мужчину задержали в самом Владивостоке.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. На два месяца суд заключил их под стражу. В сообщении указывается, что у всех задержанных истек срок законного пребывания на территории Российской Федерации.