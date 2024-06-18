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Жителей юга и запада Казахстана ждет сильная жара

CentralAsia (KZ) -  После короткого перерыва на юг, юго-восток и запад Казахстана вернется сильная жара, прогнозируют синоптики.

В Алматы в ближайшие сутки воздух может прогреться до 35 градусов, в городе ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, предупреждает департамент по ЧС.

Еще жарче будет в других городах на юге страны, свидетельствует прогноз Казгидромета. Так, в Кызылорде в ближайшие трое суток ожидается до 40 градусов, в Туркестане – до 39 градусов, Шымкенте – до 38 градусов, в Таразе – до 36 градусов, в Конаеве – до 35 градусов, в Талдыкоргане – до 33 градусов.

Очень жаркая погода ждет и жителей запада Казахстана. В Атырау воздух прогрееется до 42 градусов, в Актобе будет до 39 градусов, в Уральске – до 37 градусов, в Актау – до 36 градусов.

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