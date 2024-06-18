Почему Казахстан не принял участие в саммите мира по Украине в Швейцарии? Ответ МИД РК

CentralAsia (KZ) - Казахстан не принял участие в саммите мира по Украине в Швейцарии из-за графика международных мероприятий. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в Астане, передает Кursiv.

«Казахстан не принял участие в данном саммите, исходя из графика международных мероприятий. Мы не можем дать никакую информацию об этом, так как мы не принимали там участие», – сказал Смадияров.

Саммит прошёл в Швейцарии, в нём участвовали представители более чем 90 стран и четырех организаций. В результате коммюнике подписали 80 стран из 92. Среди тех, кто не подписал документ – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединённые Арабские Эмираты. Представителей Китая и России на саммите не было.

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