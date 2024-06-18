В Москве более 120 человек пожаловались на симптомы ботулизма, задержан гендиректор «Кухни на районе»

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CentralAsia (CA) - Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 июня 121 человек обратился к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, из них 55 находятся в тяжелом состоянии. Ее слова приводит «Интерфакс».

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет», — заявила Ракова.

По данным прокуратуры города, пострадавшие отравились едой, которую заказали в доставке. По данным Роспотребнадзора, они заказывали лобио в сервисе «Кухня на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком в «Гастропорте». «Кухня на районе» сообщила, что приостановила работу приложения после сообщений о случаях отравления.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

18 июня следователи задержали троих человек по этому делу. Как сообщили в СК, задержаны руководитель компании по производству продукции, а также генеральный директор компании по приготовлению и доставке еды в Подмосковье и руководитель отдела качества. Ни имена задержанных, ни названия компаний в сообщении СК не приводятся. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди задержанных гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.

Помимо Москвы, случаи ботулизма после употребления салатов от «Гастропорта» и «Локалкитчен» обнаружили в Нижнем Новгороде и Казани.

В Нижнем Новгороде госпитализированы 14 человек, 12 из них — в тяжелом состоянии, сообщил местный Минздрав. Еще 14 случаев заражения зафиксировано в Казани. Отмечается, что пострадавшие отравились готовыми обедами.

Пищевой ботулизм — тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Это интоксикация, как правило, вызванная употреблением продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины.

Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение.У пациентов возникают рвота, вздутие живота, диарея и запор. Температура не повышается.

Ботулизм вызывает смерть в 5–10% случаев. Болезнь не передается от человека к человеку.