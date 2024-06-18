В Казахстан из Кыргызстана пытались провезти черешню, заражённую азиатской ягодной дрозофилой

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CentralAsia (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что на фитосанитарном контрольном посту «Карасу», на приграничной территории с Кыргызстаном, в импортное черешне обнаружили заражение карантинным объектом, передает Orda.kz.

«По результатам заключения карантинной лабораторий, были подтверждены факты заражения карантинным объектом — Азиатской ягодной дрозофилой в продукции весом 20,5 кг и 18,8 кг, следовавшей из Кыргызстана в Россию. А также черешни — 900 кг, которая следовала из Кыргызстана в Казахстан. На собственников продукции наложили штраф в размере 20 МРП. Всю подкарантинную продукцию вернули в Кыргызскую Республику», - говорится в сообщении.

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Азиатская ягодная дрозофила (Drozophila suzukii) повреждает около 60 видов плодовых и ягодных культур. Распространена в рядах стран Америки, Африки, Азии и Европейского Союза. Азиатская ягодная дрозофила, в отличие других видов дрозофил, заселяет именно неповреждённые спелые плоды и наносит существенный вред урожаю. В них откладывает яйца. Личинки в течении всей жизни питаются внутри плода, что вызывает его гниение.

В ведомстве отметили, что карантинные объекты не несут вреда жизни и здоровью человеку, но могут нанести значительный урон сельскому хозяйству.

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