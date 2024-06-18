Германия ведет переговоры о депортации афганских мигрантов на родину через Узбекистан, - Der Spiegel

CentralAsia (UZ) - Немецкое правительство ведет тайные переговоры с руководством Узбекистана о депортации афганцев из Германии без прямых соглашений с руководством «Талибана», пишет Der Spiegel.

Der Spiegel пишет, что для проведения переговоров по этому вопросу с визитом в Узбекистан направилась министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В Ташкенте чиновники провели переговоры, результаты которых оказались в распоряжении издания.

Соглашение, которое предлагает Германия, предполагает, что немецкая сторона перевезет депортируемых афганцев в Ташкент с помощью чартерного рейса частной авиакомпании KamAir, после чего беженцы отправятся в Кабул. Это позволить правительству Германии не заключать прямых документов с текущим руководством Афганистана. В материале Der Spiegel отмечается, что компания KamAir уже участвовала в подобных соглашениях — в последний годы компания помогала Швеции в миссиях по репатриации. Кроме того, компания, как пишет издание, «имеет надежные контакты» с властями Афганистана.

Условие Узбекистана в этой сделке — миграционное соглашение с Германией, которое позволит направлять в страну узбекских трудовых мигрантов. Текст соглашения с этим условием уже подготовлен. По данным Der Spiegel, спецпредставитель Германии по миграционной политике Иоахим Стэмп отправится в Узбекистан, чтобы обсудить документ.

Правительство Германии ужесточило миграционную политику после инцидента в Мангейме, когда уроженец Афганистана напал с ножом на участников антиисламского митинга. В результате потасовки был убит полицейский. Тогда канцлер Олаф Шольц заявлял, что мигранты, совершившие преступления на территории Германии, должны быть депортированы. По данным Der Spiehel, депортации из Германии сейчас подлежит около 13 тыс. афганцев. Отмечается, что многие из них могут и не быть депортированными по решению госорганов.

Der Spiegel пишет, что переговоры о депортации афганцев через третью страну Германия начала еще до событий в Мангейме. Власти Афганистана при этом выступают категорически против такой передачи беженцев. В материале издания отмечается, что процесс составления соглашения усложняется из-за опасений Германии, что депортированные афганцы могут подвергнуться опасности, вернувшись в Афганистан.