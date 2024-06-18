Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса», - Hurriyet

CentralAsia (CA) - Спецслужбы Турции предупредили российских коллег о готовившемся в Москве втором после атаки на «Крокус Сити Холл» теракте, сообщила турецкая газета Hurriyet.

По ее данным, террористы хотели напасть на переполненный торговый центр, но благодаря вмешательству Турции теракт удалось предотвратить.

Издание утверждает, что теракт готовили боевики группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство». Турецкие спецслужбы долгое время отслеживали деятельность местной ячейки террористической организации «Вилаят Хорасан», которая была причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в январе. Правоохранительные органы в рамках расследования допросили нескольких человек, после чего установили контакт с российской стороной.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» ворвалась группа вооруженных людей и открыла стрельбу, после чего устроила в здании пожар. В результате погибли 145 человек, пострадало более 500. По делу о теракте проходят 20 человек, из них 18 арестованы.