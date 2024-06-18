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Подмосковье задержали 46 нелегальных мигрантов

CentralAsia (CA) -  46 нелегальных мигрантов задержали полицейские в Серпуховском районе Московской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Сорок шесть нарушителей миграционного законодательства задержаны на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов», — написала она.

По словам Волк, на мигрантов составили протоколы по статье КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности».

Представитель МВД подчеркнула, что 22 иностранца не имели права находиться в России. Им выписали штрафы, а затем их выдворят из страны.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к организации канала нелегальной миграции.

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