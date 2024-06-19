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Бурятские врачи будут учиться в Первой государственной центральной больнице Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  Евгения Лудупова, министр здравоохранения Республики Бурятия (Россия), посетила нашу страну в феврале этого года, в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве с Первой государственной центральной больницей.

В рамках этого соглашения врачи и медицинские специалисты Республики Бурятия приехали учиться и набираться опыта в Первую государственную центральную больницу в Улан-Баторе.

17 июня доктор медицинских наук Хишигжаргал Батсух, генеральный директор Первой государственной центральной больницы, приветствовал врачей Республики Бурятия и пожелал им успехов.

В состав команды врачей из Бурятии вошли семь специалистов в области анестезии, общей хирургии, УЗИ, эндоскопии желудочно-кишечного тракта и гастроэнтерологии.

В Республике Бурятия начинают проводить трансплантацию почек, а в Центре трансплантации органов нашей больницы они будут учиться и набираться опыта в течение 14 дней.

Данный тренинг является вторым тренингом для Первой государственной центральной больницы, в рамках которого проходит обучение российских врачей и медицинских специалистов. В апреле этого года врачи Центральной больницы Красноярска успешно прошли месячный курс обучения в Первой государственной центральной больнице.

источник: middleasiannews.com

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