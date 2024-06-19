Отношения ЕС и Монголии: на пути к стратегическому партнерству

CentralAsia (MNG) - Опираясь на свое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, ЕС готов укрепить связи с Монголией, страной, стремящейся расширить свое международное партнерство и уменьшить чрезмерную зависимость от своих могущественных соседей.

В этом аналитическом обзоре рассматривается развитие Монголии и текущее состояние отношений между ЕС и Монголией, а также предлагаются практические шаги по активизации двустороннего сотрудничества.

Содействуя экономической диверсификации Монголии и усилиям по установлению глобальных связей, ЕС может повысить ее экономическую безопасность и поддержать Монголию в качестве стратегического партнера.

Кроме того, в Кратком докладе говорится, что ЕС необходим шесть рекомендаций для того, чтобы предложить сильную альтернативу «третьему соседу» и построить стратегическое партнерство с Монголией:

Проводить взаимоусиливающую экономическую диверсификацию. Чтобы повысить свою экономическую безопасность, ЕС необходимо обеспечить альтернативные цепочки поставок импортного сырья. Наладить диалог по вопросам экономического принуждения. Даже при самом оптимистичном сценарии экономической диверсификации Монголия в обозримом будущем будет по-прежнему сильно зависеть от китайских инфраструктурных инвестиций и экспортных рынков. Чтобы защитить долгосрочное экономическое мышление: чтобы уменьшить зависимость Монголии от своих соседей и помочь позиционировать ее как важного коммерческого партнера, ЕС должен помочь Монголии в поиске равновесия между краткосрочным получением доходов, основанных на ресурсах, и созданием долгосрочных конкурентоспособных экономических секторов и институтов. Чтобы подчеркнуть человеческий капитал: минеральные богатства Монголии часто затмевали ее человеческий капитал. Чтобы избежать географической разобщенности: внешние действия ЕС обычно разделяли Центральную Азию, Монголию и остальную Восточную Азию. Не связывать будущее стратегическое партнерство с нереалистичными ожиданиями: ЕС должен придерживаться прагматичного подхода к Монголии, разработав дорожную карту для стратегического партнерства.

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источник: middleasiannews.com

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