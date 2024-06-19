Отношения ЕС и Монголии: на пути к стратегическому партнерству

CentralAsia (MNG) - Опираясь на свое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, ЕС готов укрепить связи с Монголией, страной, стремящейся расширить свое международное партнерство и уменьшить чрезмерную зависимость от своих могущественных соседей.
В этом аналитическом обзоре рассматривается развитие Монголии и текущее состояние отношений между ЕС и Монголией, а также предлагаются практические шаги по активизации двустороннего сотрудничества.
Содействуя экономической диверсификации Монголии и усилиям по установлению глобальных связей, ЕС может повысить ее экономическую безопасность и поддержать Монголию в качестве стратегического партнера.
Кроме того, в Кратком докладе говорится, что ЕС необходим шесть рекомендаций для того, чтобы предложить сильную альтернативу «третьему соседу» и построить стратегическое партнерство с Монголией:
- Проводить взаимоусиливающую экономическую диверсификацию. Чтобы повысить свою экономическую безопасность, ЕС необходимо обеспечить альтернативные цепочки поставок импортного сырья.
- Наладить диалог по вопросам экономического принуждения. Даже при самом оптимистичном сценарии экономической диверсификации Монголия в обозримом будущем будет по-прежнему сильно зависеть от китайских инфраструктурных инвестиций и экспортных рынков.
- Чтобы защитить долгосрочное экономическое мышление: чтобы уменьшить зависимость Монголии от своих соседей и помочь позиционировать ее как важного коммерческого партнера, ЕС должен помочь Монголии в поиске равновесия между краткосрочным получением доходов, основанных на ресурсах, и созданием долгосрочных конкурентоспособных экономических секторов и институтов.
- Чтобы подчеркнуть человеческий капитал: минеральные богатства Монголии часто затмевали ее человеческий капитал.
- Чтобы избежать географической разобщенности: внешние действия ЕС обычно разделяли Центральную Азию, Монголию и остальную Восточную Азию.
- Не связывать будущее стратегическое партнерство с нереалистичными ожиданиями: ЕС должен придерживаться прагматичного подхода к Монголии, разработав дорожную карту для стратегического партнерства.
источник: middleasiannews.com