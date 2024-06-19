экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Готова ли Монголия к волне корейских туристов? ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  После пандемии число южнокорейских туристов в Монголию резко возросло: в прошлом году Монголию посетили почти 140 тысяч корейцев. Только на это пришлось около 23% всех иностранных туристов.

В начале активного туристического сезона количество корейских туристов начинает повторять или превосходить показатель 2023 года.

Обширные равнины, озера и пустыня Гоби, редко встречающиеся в Корее, привлекают внимание миллениалов и поколения Z, ищущих спокойные и привлекательные места.

Представитель компании Korean Air, которая летает в Монголию с 1996 года, заявил, что количество рейсов и пассажиров, принятых Улан-Батором, значительно увеличилось, но есть проблемы, которые необходимо решить, такие как отсутствие пунктов регистрации и небольшое количество точек, таких как рестораны, обеспечивающие комфорт пассажиров, и небольшие офисные помещения для авиакомпаний.

И ожидается, что такие факторы, как наличие дорожного сообщения, услуг временного отдыха, санитарных объектов, турбаз, гостиниц, которые очень важны для создания комфортной среды после прибытия туристов и мотивации их приехать снова, останутся проблемой.

Готовы ли мы к этому?

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com