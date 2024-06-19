Готова ли Монголия к волне корейских туристов? ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - После пандемии число южнокорейских туристов в Монголию резко возросло: в прошлом году Монголию посетили почти 140 тысяч корейцев. Только на это пришлось около 23% всех иностранных туристов.

В начале активного туристического сезона количество корейских туристов начинает повторять или превосходить показатель 2023 года.

Обширные равнины, озера и пустыня Гоби, редко встречающиеся в Корее, привлекают внимание миллениалов и поколения Z, ищущих спокойные и привлекательные места.

Представитель компании Korean Air, которая летает в Монголию с 1996 года, заявил, что количество рейсов и пассажиров, принятых Улан-Батором, значительно увеличилось, но есть проблемы, которые необходимо решить, такие как отсутствие пунктов регистрации и небольшое количество точек, таких как рестораны, обеспечивающие комфорт пассажиров, и небольшие офисные помещения для авиакомпаний.

И ожидается, что такие факторы, как наличие дорожного сообщения, услуг временного отдыха, санитарных объектов, турбаз, гостиниц, которые очень важны для создания комфортной среды после прибытия туристов и мотивации их приехать снова, останутся проблемой.

Готовы ли мы к этому?

источник: middleasiannews.com

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