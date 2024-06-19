Монгольские спортсмены по практической стрельбе завоевали золотую и серебряную медали на Филиппинах. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда, участвовавшая в международных соревнованиях «1st Master Cup», успешно завершила соревнования.

В стандартном классе соревновались 33 спортсмена из 3 стран. Монгольский спортсмен ТЭМУУЛЭН Уранчимэг занял первое место и завоевал золотую медаль, показав стопроцентную меткость.

В серийном классе соревновались 29 спортсменов из 3 стран, в результате монгольский стрелок ӨНӨРБАЯР Эрдэнэхуу занял 2 место с результатом 85,23% и завоевал серебряную медаль.

В серийном классе среди женщин соревновались 5 спортсменок из 2 стран, золотую медаль завоевала ЭГШИГЛЭН Ганзориг со 100% результативностью (общий результат 67,39%).

Монгольский стрелок АРСЛАН Авид привез домой первую «IPSC President's Medal», полученную на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета, проходивших в Новосибирске в 2019 году, а спустя 5 лет Тэмуулэн и Эгшиглэн завоевали еще две золотые медали. Таким образом, Монголия завоевала 3 «IPSC President's Medal», показав достойный результат в стрельбе из пневматического пистолета.

После Наадама в июле наша сборная отправится на чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Монголы являются ведущими спортсменами Азии в этом виде практической стрельбы. В этой категории соперничать с монголами могут только европейские и американские спортсмены.

Монгольская конфедерация практической стрельбы получила разрешение Международной конфедерации практической стрельбы на проведение в этом году международных соревнований по карабинам «Mongolian steppe», которые были приостановлены с 2019 года.

По правилам практической стрельбы соревнования подразделяются на 5 уровней, причем 1-2 уровни являются внутренними соревнованиями. Соревнования 5-го уровня — это чемпионаты мира, 4-го уровня — континентальные чемпионаты и 3-го уровня — регулярные соревнования международного уровня.

Только чемпионы соревнований 3-5 уровня награждаются Памятной медалью Президента конфедерации практической стрельбы. Медаль важна для регистрации и оценки достижений спортсменов и их стран.

Международная конфедерация практической стрельбы (англ. International Practical Shooting Confederation, IPSC) — международная спортивная организация, которая координирует деятельность входящих в её состав национальных федераций практической стрельбы. Контролирует проведение международных соревнований по практической стрельбе, вносит изменения в правила соревнований и их судейство.

источник: middleasiannews.com

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