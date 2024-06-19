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В Улан-Баторе посадили более 59 тыс. деревьев в рамках нацкампании «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии этой весной посадили в общей сложности 59 846 деревьев в рамках инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа национальной кампании «Миллиард деревьев» по борьбе с опустыниванием. Об этом во вторник сообщил Департамент окружающей среды Улан-Батора.

«Уровень приживаемости молодых деревьев на территориях Улан-Батора составляет более 80%», — говорится в официальном сообщении.

Общенациональная кампания по посадке не менее 1 млрд деревьев к 2030 году официально стартовала в октябре 2021 года, когда президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна намерена бороться с опустыниванием и климатическими изменениями.

По мнению специалистов, Монголия — наиболее уязвимая страна к воздействиям глобального изменения климата. Из-за географического положения в Монголии из года в год увеличивается частота стихийных бедствий, включая опустынивание и желтую пыльную бурю.

Согласно данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, к настоящему моменту опустыниванию и деградации земель подвержены около 77% территории страны.

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