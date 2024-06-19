Япония передала насосы высокой производительности ГУЧС

CentralAsia (MNG) - Важным шагом в обеспечении готовности к стихийным бедствиям стало то, что ЮНИСЕФ в Монголии при щедрой помощи правительства Японии (ПЯ) передал три единицы портативных водяных насосов высокой производительности Главному управлению по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) в рамках проекта « Улучшение санитарии и гигиены в общинах, уязвимых к наводнениям, для улучшения общественного здравоохранения».

Передача была организована 17 июня 2024 года под совместным руководством руководителя ГУЧС, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии и представителя ЮНИСЕФ в Монголии.

Это мероприятие было не просто передачей оборудования, но символизировало приверженность ЮНИСЕФ и Японии укреплению устойчивости Монголии к стихийным бедствиям. Насосы с рабочим колесом из нержавеющей стали 316SS и изнашиваемыми пластинами отличаются низким расходом топлива и компактными размерами двигателя, что обеспечивает высокую эффективность. Эти полностью автоматические заливочные насосы способны работать всухую в течение длительного времени благодаря узлу механического уплотнения в масляной ванне, что позволяет осуществлять заливку с помощью длинных всасывающих шлангов и высоты всасывания до 9 метров (28 футов).

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