В Монголии общая посевная площадь сократилась на 60 тыс. га по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 1 июня 2024 года по всей стране обработано 318 тысяч гектаров земли. Зерновые засеяны на 236 тыс. га, технические растения — на 52,9 тыс. га, кормовые культуры — на 10 тыс. га, картофель — на 8,3 тыс. га, овощи — на 7,2 тыс. га.

Общая посевная площадь уменьшилась на 59,9 (15,8%) тыс. га по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Овощи увеличились на 1,0 (16,9%) тыс. га, зерновые снизились на 55,4 (19,0%) тыс. га, технические растения на 6,9 (11,5%) тыс. га, картофель на 2,5 (22,9%) тыс. га, кормовые снизились на 0,4 (3,8 %) тыс. га.

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