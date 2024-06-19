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15 янгир или горных козлов завезены на гору Жаргалант Хайрхан аймака Хубсугул

CentralAsia (MNG) -  Согласно приказу министра окружающей среды и туризма, проект «ЯНГИР» (горный козёл) реализуется второй год совместно с профессиональными организациями с целью реинтродукции чрезвычайно редких и редких животных и поддержания баланса экосистемы.

В рамках мероприятия на гору Жаргалант Хайрхан сомона Жаргалант аймака Хубсугул были завезены 15 горных козлов. В прошлом году в этот район было завезено 10 горных козлов, а на этот раз добавлено 15 горных козлов, чтобы создать одну популяцию.

В прошлом году проект «ЯНГИР» был успешно реализован на горе Булган аймака Архангай. Решение о финансировании проекта полностью приняло Министерство окружающей среды и туризма.

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