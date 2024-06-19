Первая страна Евросоюза начала добычу урана

CentralAsia (CA) - На промышленной площадке Соткамо начата добыча природного урана, что делает Финляндию первой страной-членом Евросоюза, эксплуатирующей урановые рудники, сообщила горнодобывающая компания Terrafame. Об этом пишет РБК.

Полной мощности добычи планируется достичь к 2026 году, когда объем производства составит примерно 200 тонн в год. Примерно столько же урана потребляет финская атомная станция «Олкилуото-3» за девять месяцев работы. Рудник планируется использовать не менее 30 лет. Уран отправят за границу для переработки, после чего используют в атомной энергии.

Terrafame получила разрешение на начало добычи в 2020 году.

Всего в Финляндии есть четыре действующие атомные электростанции, производящие около 30% необходимой электроэнергии.

Финляндия закупает российское ядерное топливо для двух атомных реакторов, закупленных в СССР и установленных на АЭС «Ловииса». Срок действия контрактов завершается в 2030 году, после чего Хельсински намерены перейти на американских поставщиков.