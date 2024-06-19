Во время хаджа в этом году из-за жары погибло минимум 550 паломников, - AFP

CentralAsia (KZ) - Во время хаджа погибло по меньшей мере 550 паломников, из которых 323 погибших были египтянами. Большинство из них скончались от болезней, связанных с жарой, передает AFP со ссылкой на двух арабских дипломата, координировавших ответные меры своих стран.

«Все они (египтяне) погибли из-за жары, за исключением одного, который получил смертельные ранения во время незначительной давки толпы», - сообщил один из дипломатов, добавив, что общие цифры получены из больничного морга в районе Аль-Муайсем в Мекке.

По словам дипломатов, также погибло по меньшей мере 60 иорданцев, что больше чем официальное число — 41, которое озвучили в Аммане.

По данным AFP, в результате новых смертей общее число зарегистрированных смертей достигло 577. Дипломаты сообщили, что общее количество погибших в морге Аль-Муайсема, одном из крупнейших в Мекке, составило 550 человек.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, и все мусульмане, у которых есть средства, должны совершить его хотя бы один раз.

На паломничество все больше влияет изменение климата, а именно повышение температуры. По данным Саудовского национального метеорологического центра, в понедельник, 17 июня, температура в Большой мечети в Мекке, внутри которой располагается Кааба, достигла 51,8°С.

Министерство иностранных дел Египта заявило, что Каир сотрудничает с властями Саудовской Аравии в поисках египтян, пропавших без вести во время хаджа. Власти Саудовской Аравии сообщили о лечении более 2000 паломников, страдающих от теплового удара.

По сообщениям различных стран, в прошлом году погибло по меньшей мере 240 паломников, большинство из которых были индонезийцами.

Саудовские власти посоветовали паломникам пользоваться зонтиками, пить много воды и избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня. Однако многие ритуалы хаджа, в том числе молитвы на горе Арафат, которые состоятся в субботу, предполагают многочасовое пребывание на открытом воздухе в дневное время.

По данным властей Саудовской Аравии, в этом году в хадже приняли участие около 1,8 млн паломников, из них 1,6 млн прибыли из-за границы.

Кроме того, каждый год десятки тысяч паломников пытаются совершить хадж незаконно, поскольку они не могут позволить себе дорогостоящие процедуры получения официальных виз для хаджа. Такие неофициальные паломники подвергаются большему риску, так как они не могут получить доступ к оборудованию с кондиционированием воздуха, которые предоставляет власти Саудовской Аравии по маршруту хаджа.

Один из дипломатов рассказал AFP, что число погибших в Египте возросло из-за большого количества незарегистрированных египетских паломников, которые «долгое время обходились без еды, воды и кондиционера». Они умерли «от жары, потому что большинству людей негде было укрыться».

Индонезия, Иран и Сенегал также сообщили о смертях своих граждан во время хаджа в этом году. Большинство стран не уточнили, сколько смертей было связано с жарой.

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