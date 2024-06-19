Россия передаст Китаю реку для выхода в Японское море

CentralAsia (CA) - Россия и Китай готовятся начать переговоры о свободном проходе китайских кораблей по впадающей в Японское море приграничной реке Туманная, сообщает Nikkei Asia.

Река, протекающая по границе КНР и Северной Кореи, а затем по границе РФ и КНДР, находится на землях, которые до середины XIX века принадлежали Китаю. Сейчас китайские корабли могут перемещаться по реке лишь до деревни Фанчуань и не имеют доступа к низовьям — 15-километровому участку, который позволяет выйти в море.

Судьба реки обсуждалась на майских переговорах в Пекине президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отмечает Nikkei. В официальное заявление по итогам визита был включен пункт об участии РФ и Китая в «конструктивном диалоге» с Северной Кореей по поводу реки Туманная.

Проходу китайских кораблей мешает Мост Дружбы, возведенный на границе РФ и КНДР еще в советские годы. По данным Nikkei, Пекин рассматривает возможность сноса 7-метровой конструкции, а также планирует расширить реку в ее нижнем течении

Китайские власти годами добивались от Москвы разрешения на проход кораблей по реке, но встречали сопротивление, пишет Nikkei. Теперь же, когда Китай стал крупнейшим торговым партнером России, а зависимость Кремля от поставок нефти в Китай и закупок технологий стала критической, вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки.

Год назад идею на Восточном экономическом форуме озвучил декан Института финансовых исследований при университете Жэньминь Ван Вэнь. Он уверен, что КНДР, которая также находится в зависимости от Пекина и расширяет связи с Кремлем, даст согласие на проект.

Российско-китайские переговоры по реке Туманная вызывают обеспокоенность в Японии. Скорее всего, проход в Японское море получат в том числе вооруженные корабли береговой охраны, считает Тисако Масуо, профессор университета Кюсю.

Китай претендует на острова Сенкаку, и его корабли могут получить доступ к спорным территориям, а это значит, что японской береговой охране придется увеличить силы в регионе, указывает Масуо.

В середине 2000-х Путин уже согласился передать Китаю острова Тарабаров, Виноградов, Корейский, Ромашкин и часть острова Большого Уссурийского на реке Амур. В августе 2023 года китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» представил комплект географических карт на 2023 год, в котором весь Большой Уссурийский остров был отнесен к территории КНР. В пояснительной записке к карте говорилось, что она «составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».