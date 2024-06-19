Ким Чен Ын и Путин начали переговоры в резиденции Кымсусан

CentralAsia (CA) - Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин начали переговоры, встреча проходит в резиденции Кымсуан, передает «Интерфакс». В числе представителей российской делегации — глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава Минобороны Андрей Белоусов.

На переговорах с российской стороны также присутствуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Со стороны КНДР на встрече присутствуют премьер-министр Ким Док Хун, глава МИД Цой Сон Хи, зампредседателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо н Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и замминистра иностранных дел Им Чхон Ир.

Владимир Путин прибыл в КНДР вечером 18 июня. Ким Чен Ын встретил российского президента в аэропорту Пхеньяна лично. Корейские СМИ сообщали, что по пути из аэропорта главы государств провели «задушевный» диалог об отношениях России и КНДР. Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут совместные документы о сотрудничестве. По итогам поездки между Россией и КНДР может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, допускал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Последний раз Владимир Путин посещал КНДР в 2000-м году.