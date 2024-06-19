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Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал о рисках для Казахстана
Дэвид О
Дэвид О'Салливан

CentralAsia (KZ) -  Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал, какие риски существуют для Казахстана на фоне антироссийских санкций, сообщает NUR.KZ.

На брифинге в Астане Дэвид О'Салливан заявил, что с казахстанской стороны возникли пару проблемных вопросов, которые сейчас обсуждаются.

«Вопрос касался функциональности и функционирования трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Казахстан является крупнейшим поставщиком нефти на рынок ЕС, что мы очень ценим.

Еще одним важным вопросом были замороженные активы Евразийского банка развития. Мы над этим вопросом очень усиленно работали и, благодаря нашей активной работе, и помощи бельгийских коллег, мы смогли разморозить данные активы и сейчас они направляются на проекты, которые будут реализовываться в Казахстане», - отметил он.

Еще один конкретный вопрос, по его словам, касался санкционного режима. «Это мой третий визит. Наша обеспокоенность состоит в том, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в Россию. Мы видим значительный рост импорта в Казахстан и обеспокоены тем, что они могут быть перенаправлены в Россию», - сказал он.

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