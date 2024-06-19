Токаев прокомментировал покушение на казахстанского журналиста в Киеве

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.

Как сказал он на торжественном мероприятии в Астане, в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона.

«Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должен царить Закон и Порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова», - сказал он.

Токаев сообщил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины, добавил он.

18 июня СМИ сообщили, что в Киеве было совершено нападение на Айдоса Садыкова. По данным Национальной полиции Украины, неизвестный подошел к автомобилю, припаркованному на улице Ярмола, застрелил находившегося в нем мужчину, а затем скрылся.

Пострадавший был госпитализирован. Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из казахстанского Актобе после возбуждения в отношении Натальи Садыковой уголовного дела. Айдос Садыков на родине подвергался уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они получили статус беженцев. Осенью прошлого года Айдос и Наталья Садыковы, которые в частности ведут youtube-канал "Бәсе", были объявлены казахстанскими властями в розыск по обвинению в разжигании розни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения