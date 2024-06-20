Национальная торгово-промышленная палата Монголии открыла представительство в Пекине

CentralAsia (MNG) - 17 июня 2024 года в Пекине состоялась встреча руководства Национальной торгово-промышленной палаты Монголии с Китайским советом по развитию международной торговли Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

Президент Национальной торгово-промышленной палаты ЭНХТУВШИН Дашцэрэн в своем выступлении на открытии представительства НТПП в Пекине (КНР) отметил: «Представительство нацелено на расширение торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китаем, объединение владельцев бизнеса и предприятий двух стран, совместную реализацию проектов и программ, достижение ощутимых экономических и торговых результатов».

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам объединения владельцев бизнеса и привлечения инвестиций в проекты и программы в сфере возобновляемой энергетики, зеленого агропромышленного комплекса, транспорта, логистики и образования.

Обе стороны согласились, что Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Китайский совет по развитию международной торговли должны совместно создать юридический комитет для защиты интересов иностранных инвесторов и предоставления юридических консультаций и услуг.

Китайский совет по развитию международной торговли пригласил владельцев бизнеса Монголии принять активное участие в выставке «Международная сеть поставок», которая состоится в ноябре 2024 года.

Глава вновь открывшегося представительства НТПП Монголии АМАРБОЛД Отгонбаяр заявил, что он сосредоточится на внешнеторговой политике Монголии, включая наиболее актуальные вопросы экспорта, улучшении интересов инвесторов и правовой среды, а также создании условий для сотрудничества бизнесменов. «Я буду работать с этическими, честными и практическими инициативами в соответствии с политикой дружественного сотрудничества между двумя странами, а также миссией, ценностями и видением Национальной торгово-промышленной палаты Монголии», - сказал он.

На открытии представительства Монгольская национальная торговая палата и Комитет Китайского совета по содействию международной торговле автономного района Внутренняя Монголия подписали Меморандум о создании постоянной консультативной рабочей группы.

«Hong Kong Foison Holding», «Chongqing Tongyao Intelligent Equipment» и «Zongxun Runlian Export, Import Trading» из Внутренней Монголии были первыми китайскими компаниями, получившими сертификат членства в представительстве Национальной торгово-промышленной палаты Монголии в Пекине.

источник: middleasiannews.com

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