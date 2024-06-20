ЦБ Монголии присоединился к «Лондонским принципам»

CentralAsia (MNG) - Четыре центральных банка подписали «Лондонские принципы» по формализации кустарного мелкомасштабного золотодобывающего сектора (КМЗ).

Первыми подписантами стали Банк Монголии, Банк Республики Колумбии, Центральный банк Эквадора и Центральный банк Филиппин. Приверженность этих учреждений представляет собой прогресс в направлении более ответственной практики поиска золота во всем мире, заявил Всемирный совет по золоту (WGC) 12 июня.

КМЗ является важным источником средств к существованию во многих странах-производителях золота. По некоторым оценкам, около 15 миллионов человек зарабатывают на жизнь КМЗ. Однако это часто связано с незаконной деятельностью, отсутствием защиты окружающей среды, злоупотреблениями в сфере труда и другими вредными практиками.

Президент Центрального банка Монголии Лхагвасурэн Бядран присутствовал на заседании WGC и подписал «Лондонские принципы» вместе с центральными банками Колумбии, Эквадора и Филиппин.

«Участники этой инициативы считают, что хорошо структурированная кустарная и мелкомасштабная добыча золота может внести вклад в устойчивое развитие, поддержать формализацию и повысить [экологические, социальные и управленческие] стандарты», — заявил глава WGC Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Китая) и глобальный глава центральных банков Шаокай Фань.

«Это критический момент для кустарных и мелких золотодобытчиков, и мы предполагаем, что эта группа новаторских центральных банков предоставит план другим, которые рассматривают, как помочь формализовать внутренние КМЗ на благо своей экономики и людей, которые зарабатывать на жизнь в этой отрасли», — сказал генеральный директор WGC Дэвид Тейт.

Поскольку производство КМЗ подвержено контрабанде и неправомерному использованию в целях отмывания денег, программы центрального банка могут быть подкреплены сотрудничеством с соответствующими регулирующими, налоговыми и правоохранительными органами в соседних странах, а также с международными правоохранительными органами.

В ЦБ Монголии отметили, что подписание «Лондонских принципов» центральными банками четырех стран будет способствовать прогрессу в закупках золота из ответственных источников.

источник: middleasiannews.com

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