В Торгово-промышленной палате Монголии обсудили ключевые вопросы экономического сотрудничества с Узбекистаном

CentralAsia (MNG) -

Представители государственного и частного секторов важных отраслей экономики Узбекистана посетили Национальную Торгово-промышленную палату Монголии и обменялись мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщило ИА Монцамэ со ссылкой пресс-службы Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

В ходе состоявшейся 18 июня встречи с представителями во главе с Министром горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Б.Ф.Исламовым, президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТПП) Энхтувшин Дашцэрэн предоставил подробную информацию об основных показателях и состоянии экономики и делового сектора Монголии.

Президент НТПП отметил, что во время пандемии коронавируса экономический рост Монголии составил 7 процентов, несмотря на замедление глобального экономического роста, что было высоким показателем среди азиатских стран.

"В настоящее время экономический рост в нашей стране по-прежнему высок, и ВВП на душу населения достигает 5800 долларов США. Одной из основных опор экономики Монголии является горнодобывающая промышленность. Несмотря на значительное влияние экспорта из этого сектора, Правительство Монголии проводит политику, направленную на укрепление экспорта, не связанного с добычей полезных ископаемых. В этом контексте существуют огромные ресурсы и возможности в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура и “зеленое” развитие", - подчеркнул Энхтувшин Дашцэрэн.

Энхтувшин также отметил, что благодаря обилию возобновляемых источников энергии, инвестиции в солнечную и ветровую энергетику могут стать важной частью экономических и деловых отношений между Монголией и Узбекистаном.

В свою очередь, Министр горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Б.Ф.Исламов отметил, что на встрече, состоявшейся в Министерстве горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии, были подняты важные вопросы сотрудничества между правительствами двух стран.

"В долгосрочной перспективе добыча полезных ископаемых требует крупных капиталовложений. Цена на медь на мировом рынке растет, но спрос по-прежнему высок. Однако переработка меди не полной мере удовлетворяет этот спрос. В связи с этим Узбекистан рассматривает это как выгодную возможность для сотрудничества между двумя странами",- сказал Б.Ф.Исламов и обратился к Национальной Торгово-промышленной палате Монголии с просьбой выступить связующим звеном между частным сектором двух стран.

Узбекская сторона также отметила возможности сотрудничества сфере торговли мясом и мясопродуктами, а также кормами для животных, на что представители Национальной Торгово-промышленной палаты объяснили, что карантин является серьезной проблемой для Монголии. Поэтому, чтобы увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, необходимо иметь единое понимание в части документов и обращать внимание на локализацию стандартов.

Кроме того, узбекская сторона сказала, что две страны не в полной мере используют ресурсы и возможности сотрудничества в аграрном секторе, и в этом контексте возможно сотрудничество в сфере поставок продуктов питания и свежих овощей и фруктов в Монголию.

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