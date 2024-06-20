За первые пять месяцев 2024 года более 7,9 млн голов скота погибли от зимней бескормицы в Монголии

CentralAsia (MNG) - За первые пять месяцев 2024 года более 7,9 млн голов скота погибли от зимней бескормицы в Монголии. Об этом 14 июня сообщил Нацстаткомитет.

По данным ведомства, этот показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Монголия имеет обширную территорию, на которой развивает пастбищное животноводство. Однако животноводческий сектор Монголии зимой сталкивается с экстремальными погодными условиями, вызывающими белый и железный дзуды, или зимнюю бескормицу. Это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Животноводство — это одна из основных отраслей экономики Монголии, а также источник дохода для почти 40 проц. кочевого населения страны.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 9,1%, составив 64,7 млн голов.

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