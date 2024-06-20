Монгольская выставка «Чингисхан» откроется в Праге в 2025 году

CentralAsia (MNG) - В 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой. По случаю этой знаменательной даты, под эгидой президентов двух стран, в первом квартале 2025 года в Национальном музее Праги откроется международная выставка на тему «Чингисхан».

9 июня, директор музея «Чингисхан», академик Чулуун Сампилдондов и генеральный директор Национального музея Чешской Республики Михал Лукеш подписали официальное соглашение о проведении выставки. На выставке будет представлена коллекция экспонатов времен Хунну и Великой Монгольской империи, а также памятники буддийской культуры.

В 2023 году в Историческом музее Нанта (Франция) открылась выставка «Чингисхан: как монголы изменили мир», организованная Национальным музеем «Чингисхан». За пять месяцев выставку, демонстрирующую богатую историю, культуру, традиции и обычаи Монголии, посетили более 250 тысяч человек. Представленные на выставке работы были привезены обратно в Монголию и будут выставлены в Национальном музее Чешской Республики в 2025 году, а также в Музее Ритберга в Цюрихе (Швейцария) в октябре. После этого выставку планируют провести в Канаде и США.

Чешский национальный музей был основан в 1818 году и насчитывает более 20 млн экспонатов. Это более 30% музейной коллекции страны. Музей, который считается крупнейшим в Европе, посещают более чем 1,5 млн человек в год. В нем хранится более 2500 монгольских исторических артефактов и документов, 50 процентов из которых носят религиозный характер, а остальные относятся к повседневной жизни монголов.

Выставка «Чингисхан» будет открыта для широкой публики в течение пяти месяцев.

источник: Монцамэ

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