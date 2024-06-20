В бюджет столицы Монголии на 2024 год внесены изменения

CentralAsia (MNG) - 18 июня 2024 года состоялась вторая сессия 20-го внеочередного заседания Хурала представителей граждан столицы (городского совета Улан-Батора) Монголии.

На заседании были обсуждены и одобрены проекты постановлений «О внесении изменений в бюджет столицы на 2024 год, выпуске и обращении столичных ценных бумаг», а также о внесении изменений в план землеустройства столицы на 2024 год.

Торговля ценными бумагами Столицы на внутреннем рынке в этом году послужила основанием для внесения изменений в бюджет на 2024 год. В частности, согласно постановлениям правительства и протоколу Хурала представителей граждан столицы, средства, полученные от торговли ценными бумагами, будут использованы для финансирования определенных проектов в соответствии с политикой долгосрочного развития «Видение 2050», Политикой нового возрождения и Среднесрочным планом развития Улан-Батора.

К проектам, которые будут финансироваться за счет средств, полученных от торговли ценными бумагами, относятся:

Энергетические накопители

Сносятся инфраструктурные трубопроводные сети для реконструкции общественных квартир, не отвечающие требованиям

Сети инфраструктурных трубопроводов для проектов, кроме перепланировки юрточных районов

Ремонт и обновление дорожных сетей и соответствующие чертежи и планирование

Строительство экорайонов в субцентре Сэлбэ

Нямбаатар Хишгээ

На сессии губернатор столицы Монголии и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ заявил: «Предложение о внесении поправок в бюджет столицы на 2024 год исходит из необходимости отразить источники доходов от внутренней и внешней торговли ценными бумагами столицы. и увеличить расходы на коммунальные услуги столицы. С января этого года в общественном транспорте Улан-Батора введены короткие автобусные маршруты. Хотя это решение встретило широкомасштабные возражения, мы продолжили работу 70 процентов сокращенных автобусных маршрутов. В результате сектор общественного транспорта сэкономил 25 миллиардов тугриков, которые были выделены на нужды коммунального хозяйства. Кроме того, эффективность закупок за счет инвестиций городского бюджета Улан-Батора достигла 93 процентов. В этом году мы работаем над повышением эффективности столичного бюджета и увеличением отдачи от инвестиций из городского бюджета».

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