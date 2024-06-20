Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, кортик и чайный сервиз. А он ему — охотничьих собак

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время визита в Северную Корею обменялся подарками с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник российского президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

«Уже обменялись подарками. Мы подарили машину под названием Aurus. Да, вторую, то не третья, а вторая точно … (Также подарили) адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный»,— сказал Юрий Ушаков журналистам ТАСС.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой северокорейской породы пхунсан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны»,— говорится в сообщении ЦТАК.

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Ким Чен Ын также наградил Владимира Путина высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена. Награждение прошло 19 июня в Пхеньяне. Орден вручили «в знак выражения безграничного уважения и доверия» к российскому президенту, «имеющему особые заслуги в развитии отношений между двумя странами».

Пхунсан — смешанная порода охотничьих собак из КНДР, выведенная от северокорейских волков. Очень редкая и почти неизвестна за пределами страны.

Пхунсан имеет густую шерсть, обычно белого цвета, крючковатый хвост и навострённые уши. Собаки породы пхунсан очень сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра. Они очень стойки и поэтому требуют серьёзных тренировок. Собаки этой породы склонны к верности своему владельцу.

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Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18-19 июня. Всего главы государств провели в переговорах более 11 часов. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. После Владимир Путин направился во Вьетнам.