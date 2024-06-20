Пресс-секретарь Токаева о покушении на казахстанского журналиста в Киеве: Есть силы, которым выгодны обвинения в адрес Казахстана

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал Tengrinews.kz заявление главы государства в связи с нападением на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.

Берик Уали также высказался по поводу утверждения супруги пострадавшего Натальи Садыковой о том, что их канал «был костью в горле президента».

«Какая же «кость»? Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того, что случилось в Киеве», — отметил Берик Уали.

Пресс-секретарь президента предположил, что есть силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики».

По словам Берика Уали, поскольку преступление было совершено на территории Украины, следствие будет проводиться соответствующими ведомствами этой страны.

«По поручению главы государства наши правоохранительные органы согласно установленным процедурам обратятся за дополнительной информацией к украинской стороне и в случае необходимости могут оказать содействие в расследовании. Независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами. Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами. Поэтому президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие», — добавил пресс-секретарь.

Покушение на казахского оппозиционного журналиста, создателя YouTube и Telegram-каналов «Басе» Айдоса Садыкова произошло 18 июня в Киеве. Прокуратура столицы Украины начала расследование по факту покушения на убийство. Касым-Жомарт Токаев поручил МВД и МИД Казахстана направить официальные запросы в Украину, заверив, что госорганы РК готовы подключиться к расследованию.

В октябре 2023 года МВД Казахстана инициировало розыск Натальи и Айдоса Садыковых, их обвиняют в разжигании розни. Супруги уехали из Казахстана в Украину в 2014 год.

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