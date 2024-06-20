В России более 180 человек заразились ботулизмом: Обвиняемые пытались уничтожить свою продукцию

CentralAsia (CA) - В России обвиняемые в заражении людей ботулизмом пытались уничтожить некачественную продукцию. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ в Замоскворецком суде Москвы, передает «Москва 24».

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», – сказала следователь на заседании.

Кроме того, по ее словам, повар производителя фасоли «Савон-К» Карим Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Мужчина же в ответ на это сказал, что не планировал бежать. По версии Норматова, работодатель на время отпустил его домой.

С 14 июня в больницы Москвы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. 20 аналогичных случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде. В настоящее время первого нижегородского пациента с признаками заражения уже выписали.

В столичном Роспотребнадзоре установили, что все пострадавшие ели салат с фасолью «Лобио» от «Локалкитчен» («Кухня на районе»), а также салат «С тунцом, фасолью и яблоком», произведенный «Гастропортом», продававшийся в магазинах «ВкусВилл». По данным ведомства, поставщик фасоли разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо Норматова, по этому делу также задержали гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина. Последних троих отправили под домашний арест, Карима Норматова в СИЗО.

По версии следствия, Норматов и другие фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «лобио», нарушив требования безопасности.

Пищевой ботулизм — тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Это интоксикация, как правило, вызванная употреблением продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины.

Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение.У пациентов возникают рвота, вздутие живота, диарея и запор. Температура не повышается.

Ботулизм вызывает смерть в 5–10% случаев. Болезнь не передается от человека к человеку.