В Казахстане бывший глава района получил условный срок за избиение супруги

CentralAsia (KZ) - Суд в казахстанском Атырау приговорил бывшего акима (главу) Макатского района Рината Ибрагимова к двум годам ограничения свободы за избиение бывшей супруги и нанесение вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчина также выплатит потерпевшей 2 млн тенге (свыше $4 тыс.) в качестве компенсации. Между тем, пострадавшая уже заявила, что намерена добиваться большей суммы.

Судом было установлено, что конфликт между супругами произошел 31 мая прошлого года. В ходе ссоры Ибрагимов несколько раз пнул жену Акмарал Умбеткалиеву ногами в область левого бедра, сломав ей позвонок.

Дело рассматривалось по пункту 3 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса — причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. Вина подсудимого «была доказана показаниями потерпевшей, заключением экспертизы и другими доказательствами», говорится в сообщении.

Умбеткалиева рассказала о событиях прошлого года в видеообращении, опубликованном минувшей весной. Со слов женщины, бывший муж в течение 11 лет совместной жизни регулярно избивал ее, а после прошлогоднего конфликта отобрал у нее детей. Ибрагимов отверг обвинения, назвав их клеветой. Против него была начата служебная проверка, а спустя несколько дней он уволился.

Как сообщает Власть.kz, 38-летний Ринат Ибрагимов — профессиональный дзюдоист, участник Олимпийских игр в Лондоне. В разные годы возглавлял управление спорта и физкультуры Атырау, затем — Атырауской области, с марта 2022 года был акимом Макатского района.

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