В восьми областях 20−24 июня возможны селе-паводковые явления
- Узбекистан, общество
- 11:52, 20 июня 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах в девяти регионах Узбекистана 20−24 июня в связи с ожидаемыми сильными дождями.
- по Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому и Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
- по Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому и Гузарскому районам;
- по Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабадскому районам;
- по Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому и Иштыханскому районам;
- по Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;
- по Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;
- по Ферганской области: по Сохскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;
- по Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому и Мархаматскому районам и городу Ханабаду.
Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.
По территории страны возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.
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