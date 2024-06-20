В Москве гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви и толкнул прихожанку. Возбуждено уголовное дело

CentralAsia (CA) - В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана, который задул свечи в одном из храмов, «после чего применил насилие в отношении прихожанки», сообщило управление Следственного комитета РФ по городу.

Таджикистанец будет находиться в СИЗО до 18 августа. Его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Телеграм-канал ГСУ СК РФ по Москве публикует видео, показывающее, как мужчина подходит к свечам в храме и задувает их, момент нападения на прихожанку не демонстрируется.

В свою очередь Baza пишет, что мужчина зашел в Храм святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова днем 18 июня. По словам очевидцев, он потушил все горевшие там свечи, после чего оттолкнул одну из прихожанок и ушел. Вскоре его задержали возле дома, расположенного напротив храма. По данным Baza, задержанный — 20-летний гражданин Таджикистана Аскар Бутаев, который недавно приехал в Россию и жил в хостеле недалеко от храма.

Дело в отношении задувшего свечи в храме в Москве возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ — «о незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения». При такой формулировке фигуранту дела может грозить лишение свободы на срок до одного года, обязательные или принудительные работы, или штраф до 200 тысяч рублей.